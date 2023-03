Inter, pronta la rivoluzione sul mercato: una squadra in vendita (Di martedì 21 marzo 2023) La situazione dell’Inter non sta piacendo alla dirigenza e potrebbe essere finito un ciclo, una squadra Intera potrebbe essere venduta La situazione dell’Inter non sta piacendo alla dirigenza e potrebbe essere finito un ciclo, una squadra Intera potrebbe essere venduta sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Skriniar ci sarebbero altri giocatori pronti a lasciare i nerazzurri. Con Brozovic si è creato uno strappo, Lukaku è in dubbio e Correa andrà altrove. Handanovic, De Vrij, Gagliardini e D’Ambrosio sono in scadenza. Bellanova non verrà rinnovato il prestito e forse anche Gosens potrebbe valutare la cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) La situazione dell’non sta piacendo alla dirigenza e potrebbe essere finito un ciclo, unaa potrebbe essere venduta La situazione dell’non sta piacendo alla dirigenza e potrebbe essere finito un ciclo, unaa potrebbe essere venduta sul. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Skriniar ci sarebbero altri giocatori pronti a lasciare i nerazzurri. Con Brozovic si è creato uno strappo, Lukaku è in dubbio e Correa andrà altrove. Handanovic, De Vrij, Gagliardini e D’Ambrosio sono in scadenza. Bellanova non verrà rinnovato il prestito e forse anche Gosens potrebbe valutare la cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

