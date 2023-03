Inter | l’erede di Skriniar arriva dal Salisburgo! Cifre e dettagli – TS

(Di martedì 21 marzo 2023) L’, a fine stagione, saluterà Milan. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro ha già individuatodel difensore slovacco EREDE – L’, a giugno, dirà addio a Milan. Lo slovacco, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i nerazzurri, saluterà Milano per accasarsi al Paris Saint-Germain. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurra ha già individuatodel difensore slovacco: si tratta di Oumar Solet, difensore francese classe 2000 del Salisburgo. Per strappare il difensore francese al club austriaco serviranno circa 16 milioni. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Andando via a giugno a parametro zero Milan Skriniar l'Inter ha la necessità di trovare un altro difensore centrale di valore. Da gennaio si sa che il futuro dello slovacco è al Psg e Marotta con Ausilio hanno avuto tutto il tempo per dragare il mercato.