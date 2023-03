Inter-Juventus, Cobolli Gigli: “Mani Rabiot? Episodio a centrocampo, polemiche pretestuose” (Di martedì 21 marzo 2023) “Se ci fosse stato fallo sarebbe stato commesso a centrocampo, con tutta la possibilità di recupero da parte della retroguardia nerazzurra. Mi sembrano polemiche pretestuose”. L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha commentato così l’Episodio relativo al tocco di mano di Adrien Rabiot nell’occasione che ha portato alla rete di Filip Kostic nella sfida contro l’Inter vinta per 1-0. “Io stimo Simone Inzaghi, ma avrei evitato certi commenti – ha proseguito -. Mi è parso frettoloso in dichiarazioni così roboanti. Probabilmente deve aver avvertito l’emozione della gara, o può aver cominciato a sentire franare il terreno sotto di sé. Potrebbe, forse, farsi consigliare da Marotta in tal senso”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) “Se ci fosse stato fallo sarebbe stato commesso a, con tutta la possibilità di recupero da parte della retroguardia nerazzurra. Mi sembrano”. L’ex presidente della, Giovanni, ha commentato così l’relativo al tocco di mano di Adriennell’occasione che ha portato alla rete di Filip Kostic nella sfida contro l’vinta per 1-0. “Io stimo Simone Inzaghi, ma avrei evitato certi commenti – ha proseguito -. Mi è parso frettoloso in dichiarazioni così roboanti. Probabilmente deve aver avvertito l’emozione della gara, o può aver cominciato a sentire franare il terreno sotto di sé. Potrebbe, forse, farsi consigliare da Marotta in tal senso”. SportFace.

