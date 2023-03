Inter-Juventus, braccio Rabiot: svelato il ‘frame’ decisivo! ”C’erano i presupposti per annullare il gol di Kostic” – FOTO (Di martedì 21 marzo 2023) Inter-Juventus, braccio Rabiot e l’episodio ‘chiave’: ecco il ‘frame’ che avrebbe dovuto annullare il gol di Kostic – FOTO PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Inter-Juventus continua a far discutere, in particolare i tocchi di braccio di Rabiot e Vlahovic che hanno scatenato le vibranti proteste dei nerazzurri. Non sono bastati 4 minuti di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 21 marzo 2023)e l’episodio ‘chiave’: ecco ilche avrebbe dovutoil gol diPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMcontinua a far discutere, in particolare i tocchi didie Vlahovic che hanno scatenato le vibranti proteste dei nerazzurri. Non sono bastati 4 minuti di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : PENSIERINO DEL GIORNO #Rocchi che promuove #Chiffi e il #VAR per il gol con tre falli di mano convalidato alla Juve… - sportmediaset : ??Volete la verità sull'episodio di Inter-Juventus? ECCOLA. Spiega Graziano Cesari a @PressingReal ! #SportMediaset… - marifcinter : La Russa: 'Quando giochiamo contro la Juventus partiamo sempre da -1 e questo lo sappiamo, ma questo non giustifica… - BianconeraNews : #Montemurro può sorridere: la 'sua' #JuventusWomen ritrova Lisa #Boattin. - FrenchCrypto06 : RT @ndr_rss: grazie a @juventusfc e @socios per questa esperienza di Inter-Juventus tra sabato e domenica. Milano è bianconera ???? #juvent… -