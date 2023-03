Inter-Juve, Rocchi non intende rendere pubblici gli audio tra Chiffi e Mazzoleni (CorSport) (Di martedì 21 marzo 2023) Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, non ha alcuna intenzione di rendere pubblici i dialoghi tra l’arbitro Chiffi e il Var durante Inter-Juventus. Per lui immagini che garantivano con certezza il tocco di braccia di Vlahovic e Rabiot in occasione del gol della vittoria dei bianconeri, segnato da Kostic, non ce n’erano. L’arbitro ha fatto bene a decidere come ha deciso. Il Corriere dello Sport lo spiega in un articolo a firma di Edmondo Pinna. “Nessuna certezza che Vlahovic abbia colpito il pallone con il braccio destro. Che è l’unica certezza (di Rabiot è noto) il giorno dopo Inter-Juventus. Il designatore Gianluca Rocchi ha fatto il punto della situazione con i suoi più stretti collaborati. Anzi, ne ha fatti diversi, cercando di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Il designatore arbitrale, Gianluca, non ha alcuna intenzione dii dialoghi tra l’arbitroe il Var durantentus. Per lui immagini che garantivano con certezza il tocco di braccia di Vlahovic e Rabiot in occasione del gol della vittoria dei bianconeri, segnato da Kostic, non ce n’erano. L’arbitro ha fatto bene a decidere come ha deciso. Il Corriere dello Sport lo spiega in un articolo a firma di Edmondo Pinna. “Nessuna certezza che Vlahovic abbia colpito il pallone con il braccio destro. Che è l’unica certezza (di Rabiot è noto) il giorno dopontus. Il designatore Gianlucaha fatto il punto della situazione con i suoi più stretti collaborati. Anzi, ne ha fatti diversi, cercando di ...

