Inter-Juve, Bergonzi: «Un arbitro concentrato avrebbe visto…»

Le parole di Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, sull'episodio del gol di Kostic in Inter-Juventus. I dettagli

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato a 1 Football Club, delle polemiche di Inter-Juventus.

PAROLE – «Sono situazioni difficili. Quando ci vogliono così tante immagini televisive per poter avere un giudizio definitivo, e quando i pareri sono così discordanti, non ci si può attendere qualcosa di diverso. Bisogna considerare le difficoltà che un direttore di gara riscontra, anche nel tempo di valutazione che gli è concesso. In altri tempi, un arbitro più concentrato avrebbe potuto vedere autonomamente quel fallo di mano. Tuttavia, non mi sento di calcare troppo la mano.

Inter - Juve, Bergonzi: "Un arbitro concentrato avrebbe visto"

Le parole di Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, sull'episodio del gol di Kostic in Inter - Juventus. I dettagli

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato a 1 Football Club, delle polemiche di Inter - Juventus.

PAROLE - "Sono situazioni difficili. Quando ci vogliono così tante immagini televisive per poter avere un giudizio definitivo, e quando i pareri sono così discordanti, non ci si può attendere qualcosa di diverso. Bisogna considerare le difficoltà che un direttore di gara riscontra, anche nel tempo di valutazione che gli è concesso. In altri tempi, un arbitro più concentrato avrebbe potuto vedere autonomamente quel fallo di mano. Tuttavia, non mi sento di calcare troppo la mano."

Inter - Juve, D'Ambrosio - Paredes squalificati: il giudice sportivo ha deciso

Il giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica a Danilo D'Ambrosio dell'Inter e una a Leandro Paredes della Juve, espulsi al termine della gara di Inter-Juventus.