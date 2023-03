Inter, difficoltà nel fare gol! Dzeko a secco da gennaio: i numeri – CdS (Di martedì 21 marzo 2023) L’Inter conferma il suo rendimento altalenante in campionato. Fra i problemi della squadra nerazzurra, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è quello di trovare la via della rete DIFFICOLTA’ – Nel 2023 dell’Inter emerge la difficoltà nel fare gol della squadra nerazzurra. Sono 8 le reti segnate dalla squadra di Inzaghi nelle ultime 9 partite. E con Lautaro Martinez inceppato delle ultime partite, nessun attaccante nerazzurro è riuscito a sostituirlo nelle vesti di goleador. Dzeko non trova il gol dal 18 gennaio, in occasione della Supercoppa contro il Milan. In campionato il bosniaco non segna addirittura dal match contro il Napoli del 4 gennaio. Lukaku, nel 2023, ha messo insieme un bottino di 3 reti, 2 delle quali dal dischetto. Ma il belga non è mai ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) L’conferma il suo rendimento altalenante in campionato. Fra i problemi della squadra nerazzurra, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è quello di trovare la via della rete DIFFICOLTA’ – Nel 2023 dell’emerge lanelgol della squadra nerazzurra. Sono 8 le reti segnate dalla squadra di Inzaghi nelle ultime 9 partite. E con Lautaro Martinez inceppato delle ultime partite, nessun attaccante nerazzurro è riuscito a sostituirlo nelle vesti di goleador.non trova il gol dal 18, in occasione della Supercoppa contro il Milan. In campionato il bosniaco non segna addirittura dal match contro il Napoli del 4. Lukaku, nel 2023, ha messo insieme un bottino di 3 reti, 2 delle quali dal dischetto. Ma il belga non è mai ...

