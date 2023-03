Inter | attacco di nuovo in crisi | 8 gol nelle ultime 9 partite

(Di martedì 21 marzo 2023)dell’di nuvo inceppato La sconfitta contro la Juventus ha riacceso i fari sull’andamento altalentante in casa, con fari puntati anche sull’. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, i nerazzurri hanno segnato appena otto golnove parite. “Tra i dati più evidenti, c’è la difficoltà a fare gol. Sono stati soltanto 89 gare disputate, tra cui 2 rigori e l’incornata su angolo di Lautaro nel derby con il Milan. A proposito del Toro, finché ha tenuto botta, l’è riuscita cavarsela. Ora che si è spento, nessuno è stato in grado di sostituirlo come goleador”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene damagazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Inter, doppio colpo in attacco: Thuram+Firmino. Scelto l’erede di Skriniar - Luxgraph : Ferrari shock, attacco hacker: chiesto riscatto, “non ci piegheremo” - infoitsport : Calciomercato Inter, non solo Thuram: occasione dalla Premier per l’attacco - il_prof_13 : Attacco Inter 2023/24: Lautaro, Firmino, Thuram, Scamacca. Scommettiamo? - VELOSPORT1960 : -

... ma dei club italiani, al massimo quando va bene tra Napoli, Milan esi arriva 7 giocatori ... Ecco perchè il casting dell'è finito oltre frontiera, con la scelta dell'italo - argentino del ...Calciomercato Milan e: caccia all'attaccanteMilan e, dunque, sono pronte a sfidarsi per ... Okafor - Calciomercato.itI rossoneri in estate correranno ai riparti per migliorare un, ...... 'Anche Rocchi smonta l''. Intanto l'Italia in ritiro per i primi match di qualificazione a ... E tra gli azzurri, però, c'è già un nome caldo di mercato: 'Retegui in pole per il nuovoMilan'...

Calciomercato Inter: occhi su Firmino e Thuram per l'attacco Fantacalcio ®

2) Eppure l'Inter è ai quarti di finale di Champions League dopo 12 ... scommetto che sulla carta sono uguali a Mancini-Smalling-Ibanez Per non parlare poi dell'attacco perché se Sarri ha ridato una ...Vedi anche inter L'Inter recrimina ma ha troppe colpe. E l'attacco è un problema Dumfries e Gosens sono in bilico, il primo è tra i candidati alla cessione per fare cassa in vista dei rinforzi ma ...