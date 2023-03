Inter, 11 giocatori in uscita ma nessuno vale sul mercato la ricostruzione della squadra (Gazzetta) (Di martedì 21 marzo 2023) L’Inter sarà totalmente rivoluzionata in estate. Troppi giocatori sono in scadenza e molti vogliono andar via. Mezza squadra è in partenza. Il problema è: con quali soldi ricostruirla? La Gazzetta dello Sport dedica un focus al club nerazzurro. I giocatori considerati con un passo già fuori dall’Inter sono 11. Ma, come detto, per una rivoluzione servono soldi, non basteranno i parametri zero di lusso, che l’Inter sta già cercando, né i soli prestiti. “Ecco perché sarà necessario ricavare il massimo da tre giocatori che vanno considerati in uscita: Brozovic, Dumfries e Correa”. Correa sarà piazzato in prestito, presumibilmente all’estero. Più complesso il futuro di Brozovic e Dumfries. “Il croato con la Juve ha mostrato quanto sia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) L’sarà totalmente rivoluzionata in estate. Troppisono in scadenza e molti vogliono andar via. Mezzaè in partenza. Il problema è: con quali soldi ricostruirla? Ladello Sport dedica un focus al club nerazzurro. Iconsiderati con un passo già fuori dall’sono 11. Ma, come detto, per una rivoluzione servono soldi, non basteranno i parametri zero di lusso, che l’sta già cercando, né i soli prestiti. “Ecco perché sarà necessario ricavare il massimo da treche vanno considerati in: Brozovic, Dumfries e Correa”. Correa sarà piazzato in prestito, presumibilmente all’estero. Più complesso il futuro di Brozovic e Dumfries. “Il croato con la Juve ha mostrato quanto sia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: “I giocatori sanno che da 3 anni, a turno, uno finisce sul mercato. Incide parecchio secondo me. Tre anni… - marifcinter : #Inzaghi si toglie più di un sassolino in conferenza: 'Non ho nessuna rivincita da prenderemi. Non è questo il mo… - fcin1908it : #Pagliuca torna sulla stagione 1997/1998, con l'Inter letteralmente scippata dello scudetto: 'Il pugno a Ceccarin… - napolista : #Inter, 11 giocatori in uscita ma nessuno vale sul mercato la ricostruzione della squadra (Gazzetta) Complicato tr… - Pall_Gonfiato : #Inter, ben 11 giocatori alla porta per lasciare il club -