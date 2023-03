Inps, molti italiani stanno ricevendo 715 euro sul conto corrente: controlla se spettano anche a te (Di martedì 21 marzo 2023) In tanti hanno ricevuto un’email che comunica un rimborso Inps di 715 euro su tasse e contributi pagati nell’anno 2022: cosa c’è da sapere. molti consumatori stanno segnalando sul web e sui vari gruppi Facebook che nella loro casella elettronica sta arrivando un messaggio con un contenuto un po’ anomalo: è un rimborso di oltre 715 euro dall’Inps. Ma c’è qualcosa che non torna. Gira sul web una nuova truffa da 715 euro: cosa devi sapere (AnsaFoto)- ilovetrading.it“Il sistema automatico Inps ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 715 euro sulle tasse e/o contributi pagati nell’anno 2022. Tuttavia, abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 marzo 2023) In tanti hanno ricevuto un’email che comunica un rimborsodi 715su tasse e contributi pagati nell’anno 2022: cosa c’è da sapere.consumatorisegnalando sul web e sui vari gruppi Facebook che nella loro casella elettronica sta arrivando un messaggio con un contenuto un po’ anomalo: è un rimborso di oltre 715dall’. Ma c’è qualcosa che non torna. Gira sul web una nuova truffa da 715: cosa devi sapere (AnsaFoto)- ilovetrading.it“Il sistema automaticoci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 715sulle tasse e/o contributi pagati nell’anno 2022. Tuttavia, abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico ...

