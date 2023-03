Innovazione, prosegue scouting per startup e Pmi a Innovit San Francisco (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - prosegue il percorso di scouting e promozione delle più promettenti startup e Pmi Innovative italiane a cura del Centro di Innovazione Italiano presso Innovit, il primo Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco. Dopo la conclusione della prima Call dedicata a Intelligenza Artificiale e Metaverso e agli ambiti delle Industrie Culturali e Creative - che ha visto la candidatura di oltre 140 progetti - si apre il 27 marzo una nuova opportunità per Pmi e startup. Le prime sono chiamate a presentare progetti su tecnologie di frontiera quali Cybersecurity, Blockchain, IoT e Robotics. Nessun vincolo, invece, per le startup, che avranno la possibilità di presentare la loro value proposition, indipendentemente da uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) -il percorso die promozione delle più promettentie Pmi Innovative italiane a cura del Centro diItaliano presso, il primo Italian Innovation and Culture Hub di San. Dopo la conclusione della prima Call dedicata a Intelligenza Artificiale e Metaverso e agli ambiti delle Industrie Culturali e Creative - che ha visto la candidatura di oltre 140 progetti - si apre il 27 marzo una nuova opportunità per Pmi e. Le prime sono chiamate a presentare progetti su tecnologie di frontiera quali Cybersecurity, Blockchain, IoT e Robotics. Nessun vincolo, invece, per le, che avranno la possibilità di presentare la loro value proposition, indipendentemente da uno ...

