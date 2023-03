Innovazione e sviluppo etico: dai poli tecnologici di Bergamo e Brescia nasce “Il Rosso e il Blu Festival” (Di martedì 21 marzo 2023) Due città unite da una manifestazione che ha come obiettivo raccogliere e valorizzare le energie di un territorio straordinario, per comporre un disegno orientato al futuro e al rilancio, nel quale l’azione culturale possa agire come fattore catalizzatore di “visioni” nei più diversi ambiti della conoscenza. Da questa idea, l’unione tra due poli tecnologici delle città simbolo di iniziativa imprenditoriale, sostenibilità e valorizzazione delle risorse, uniti per la prima volta da un originale Festival dedicato all’Innovazione e allo sviluppo etico: “il Rosso e il Blu”: una rassegna di sei eventi gratuiti (tre nella città di Brescia e tre nella città di Bergamo) e di questi, due main event organizzati negli spazi dei due hub ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Due città unite da una manifestazione che ha come obiettivo raccogliere e valorizzare le energie di un territorio straordinario, per comporre un disegno orientato al futuro e al rilancio, nel quale l’azione culturale possa agire come fattore catalizzatore di “visioni” nei più diversi ambiti della conoscenza. Da questa idea, l’unione tra duedelle città simbolo di iniziativa imprenditoriale, sostenibilità e valorizzazione delle risorse, uniti per la prima volta da un originalededicato all’e allo: “ile il Blu”: una rassegna di sei eventi gratuiti (tre nella città die tre nella città di) e di questi, due main event organizzati negli spazi dei due hub ...

