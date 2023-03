(Di martedì 21 marzo 2023) Stolto chi non ci crede, stupido chi lo irride. Gli specialisti che gli hanno misurato il polso: “Ministro, la sua è pontite acuta”. Il Quirinale lo ha preso sul serio. E infatti sul Decretovuole vederci chiaro. Giorgia Meloni è preoccupata: “Matteo, sei pallido”. Al ministero dei Trasporti è oramai per tutti “l’”. Basta salire al primo piano e troverete il modellinosullo Stretto da cuinon si separa mai. Ha perfino il portachiavi. Gli vuole più bene di un peluche. All’ultimo Cdm lo aveva con sé e ha tutta intenzione di portarselo pure al prossimo dei Cdm, giovedì, quando ai colleghi ministri presenterà il nuovo Codice degli appalti. Se Giancarlo Giorgetti non gli procura il denaro (dieci miliardi di euro) questa è la volta buona che lo ...

Ingegner Salvini. Viaggio all'interno del suo Politecnico, dove si sogna il Ponte di Messina Il Foglio

