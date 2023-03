Infojobs | pmi ancora pronte ad assumere nel 2023

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Pmi italianeadnel, ma trattenere i talenti è l'obiettivo primario. E per il 60% delle aziende il welfare è unm un impegno concreto. E' quanto sottolinea, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online, che come ogni anno ha realizzato la nuova edizione dell'Indagine 'Trend mercato del lavoro', che coinvolge le risorse umane delle aziende attive sulla piattaforma, la maggior parte delle quali pmi, per fare un bilancio dell'anno passato e delineare prospettive future e trend del lavoro del nuovo anno. “Secondo i dati emersi -commenta Filippo Saini, head of job di- le pmi italiane si trovano a fronteggiare un contesto socio-economicomolto ...