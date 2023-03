Influenza aviaria negli umani: “Nessun salto di specie”. Lo studio italiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma – Tre casi umani di Influenza aviaria H5N1, “una bimba deceduta in Cambogia” – anche il papà era stato contagiato, ma asintomatico – “una donna nella provincia dello Jiangsu (Cina), e il caso in Ecuador, hanno evidenziato la possibilità che si potesse essere verificato un nuovo evento di ‘spillover’ (o salto di specie), tuttavia i dati analizzati suggeriscono che quelli riportati sono casi umani autolimitanti, senza salti patogeni tra le specie”. Al momento per l’Influenza H5N1 “manca ancora la firma genetica di un evento di spillover”. Lo sottolinea uno studio italiano in fase di pubblicazione su ‘Pathogen and Global Health’, condotto da Fabio Scarpa, Università di Sassari; Daria Sanna, Instituto Rene Rachou ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 marzo 2023) Roma – Tre casidiH5N1, “una bimba deceduta in Cambogia” – anche il papà era stato contagiato, ma asintomatico – “una donna nella provincia dello Jiangsu (Cina), e il caso in Ecuador, hanno evidenziato la possibilità che si potesse essere verificato un nuovo evento di ‘spillover’ (odi), tuttavia i dati analizzati suggeriscono che quelli riportati sono casiautolimitanti, senza salti patogeni tra le”. Al momento per l’H5N1 “manca ancora la firma genetica di un evento di spillover”. Lo sottolinea unoin fase di pubblicazione su ‘Pathogen and Global Health’, condotto da Fabio Scarpa, Università di Sassari; Daria Sanna, Instituto Rene Rachou ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BLV_OSAV_USAV : Il virus dell'influenza aviaria è stato individuato in un allevamento nel cantone di Zurigo. È importante seguire l… - SkyTG24 : L'influenza aviaria sta uccidendo migliaia di leoni marini in Perù - infoitsalute : Influenza aviaria, il vaccino per l’uomo è in fase di sviluppo - infoitsalute : Vaccino contro l’influenza aviaria per gli esseri umani - infoitsalute : Influenza aviaria, primi tre casi nell'uomo nel 2023 e 200 milioni di animali infetti -