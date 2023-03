Indicare la rotta: ecco il ruolo (dimenticato) del padre (Di martedì 21 marzo 2023) Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto di Padri e figli. I sentieri della paternità di Mariolina Ceriotti Migliarese (Edizioni Ares) Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 marzo 2023) Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto di Padri e figli. I sentieri della paternità di Mariolina Ceriotti Migliarese (Edizioni Ares)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoloMilan68 : @chrisdonarini @ormal1969 tattico e inconsciamente (scusa la ripetizione) danno tutto nella competizione dove anno… - iaiax3 : @InfoAtac la scala mobile della fermata Cornelia è perennemente rotta, almeno in discesa si dovrebbe segnalare il g… - Vabenas1101481 : RT @Fabrizi62640832: @EnricoLetta @ellyesse BUON LAVORO!!! IO PROPORREI INTANTO PER INDICARE UN CAMBIO DI ROTTA DI INVIARE I GIORNALISTI DA… - Fabrizi62640832 : RT @Fabrizi62640832: @EnricoLetta @ellyesse BUON LAVORO!!! IO PROPORREI INTANTO PER INDICARE UN CAMBIO DI ROTTA DI INVIARE I GIORNALISTI DA… - FabrizioBenass4 : RT @Fabrizi62640832: @EnricoLetta @ellyesse BUON LAVORO!!! IO PROPORREI INTANTO PER INDICARE UN CAMBIO DI ROTTA DI INVIARE I GIORNALISTI DA… -