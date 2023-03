Incidente a Recco: una donna di 91 anni è stata investita da un’auto e sbalzata per diversi metri. La donna è morta (Di martedì 21 marzo 2023) Incidente a Recco, in via Roma, oggi martedì 21 marzo 2023, intorno alle 14.30. Una persona è morta dopo essere stata investita da un’auto. Si tratterebbe di una donna di 91 anni, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 118. La signora è deceduta sul posto. Incidente a Recco, in via Roma: investita ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023), in via Roma, oggi martedì 21 marzo 2023, intorno alle 14.30. Una persona èdopo essereda. Si tratterebbe di unadi 91, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del 118. La signora è deceduta sul posto., in via Roma:... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GenovaQuotidian : Tragico incidente a Recco, inutili i soccorsi: morta una donna. Via Roma chiusa - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A12 GENOVA-SESTRI LEVANTE ?? Genova CODA di 2 km per incidente tra Recco e Genova Nervi dal km 20 - MyWayASPI : Ore 10:55 15/03/2023 ?????? #autostradaA12 GENOVA-SESTRI LEVANTE ?? Genova CODA di 3 km per incidente tra Recco e Geno… -