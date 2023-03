Inaugurazione Centro Flipper, ad Avellino Piantedosi e il Capo della Polizia (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 15,00 di giovedì 23 p.v., in Avellino, alla via in via L. Di Capua (rione Parco), si terrà la cerimonia di Inaugurazione del Centro Sportivo “Flipper”, affidato alla gestione del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che sarà intitolato al Prefetto Antonio Manganelli. L’evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. La struttura, recentemente ristrutturata dall’Amministrazione Comunale di Avellino, comprende ampia tendostruttura, campi scoperti, di calcetto e di basket, edificio con ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 15,00 di giovedì 23 p.v., in, alla via in via L. Di Capua (rione Parco), si terrà la cerimonia didelSportivo “”, affidato alla gestione del Gruppo Sportivo delle Fiamme Orodi Stato, che sarà intitolato al Prefetto Antonio Manganelli. L’evento si svolgerà alla presenza del Ministro dell’Interno, Prefetto Matteo, e del– Direttore GeneralePubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. La struttura, recentemente ristrutturata dall’Amministrazione Comunale di, comprende ampia tendostruttura, campi scoperti, di calcetto e di basket, edificio con ...

