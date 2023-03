In barca a vela nel Pacifico | equipaggio affondato da una balena

(Di martedì 21 marzo 2023) Rick Rodriguez e il suostavano navigando inquando sono finiti alla deriva in alto mare per 10 ore a seguito di un incontro ravvicinato con una. Non stiamo parlando di un racconto di Herman Melville, che per il suo Moby Dick si era ispirato alla storia della baleniera Essex, ma di una vicenda appena accaduta nell’Oceano, nella stessa regione in cui è ambientato il libro del 1851.: le analogie con Moby Dick Dopo che laRaindancer è stata colpita da una, il proprietario Rick Rodriguez ha lanciato l’SOS via radio. Tutti credevano fosse uno scherzo, ma Rodriguez, sin dai primi messaggi, ha detto di essere nei guai. “Tommy, ...

Un, il Raindancer, è stata colpita e affondata da una balena nell'Oceano Pacifico e quando il proprietario Rick Rodriguez ha lanciato, via radio l'SOS tutti pensavano stesse scherzando. Nei ...Questo signore genovese, dalla faccia di uno che l'oceano sembra averlo attraversato innumerevoli volte in, è una sorta di lord protettore dei rum caraibici. Patron della Velier, ...Rick Rodriguez, il proprietario del Raindancer ha raccontato che con l'equipaggio sono rimasti alla deriva in alto mare per 10 ore. Il libro Moby Dick, che narra una storia molto simile, è ambientato ...

