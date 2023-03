In aula oltre le sbarre, a Roma Tre 90 detenuti iscritti a corsi di Laurea (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Per numero di detenute/i iscritti l'Università Roma Tre si colloca al terzo posto in Italia tra tutte le Università che hanno un Polo Universitario Penitenziario (preceduta soltanto da Milano Statale e da Napoli Federico II) ed è quindi la prima in assoluto tra le università di pari grandezza. Nell'A.A. 2022-2023 gli iscritti detenuti all'Università di Roma Tre sono 90. In tutta Italia sono circa 40 le Università dotate di un Polo Universitario Penitenziario, con oltre 1450 studenti/sse detenuti/e. Questa realtà è rappresentata dalla Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (Cnupp) nata nel 2018 come organo di rappresentanza della Crui. La Conferenza svolge attività di promozione, riflessione e indirizzo del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023), 21 mar. (Adnkronos) - Per numero di detenute/il'UniversitàTre si colloca al terzo posto in Italia tra tutte le Università che hanno un Polo Universitario Penitenziario (preceduta soltanto da Milano Statale e da Napoli Federico II) ed è quindi la prima in assoluto tra le università di pari grandezza. Nell'A.A. 2022-2023 gliall'Università diTre sono 90. In tutta Italia sono circa 40 le Università dotate di un Polo Universitario Penitenziario, con1450 studenti/sse/e. Questa realtà è rappresentata dalla Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (Cnupp) nata nel 2018 come organo di rappresentanza della Crui. La Conferenza svolge attività di promozione, riflessione e indirizzo del ...

