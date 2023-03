Imposto il limite di velocità a 30 km h sulla Braccianese | la strada è piena di buche e dissesti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 marzo 2023) . Dopo un recente incidente mortale, la Città Metropolitana di Roma Capitale haildisull’arteria urbana. Un modo per tutelare tutti i motorizzati, indistintamente da motociclisti e automobilisti. Infatti, la norma punta a salvaguardare la loro sicurezzale, considerato come “le condizioni dell’arteria oggi pregiudicano l’incolumità per tutte le categorie di utenti”.ildi: laè un colabrodo La norma impostaviaè temporanea, poiché tutta questa arteria vedrà i lavori di rifacimento del mantole. Tali manutenzioni non ...