Impatto climatico pesa sulla scelta di un nuovo lavoro (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – L’81% dei ventenni italiani considera l’Impatto climatico delle attività di un potenziale datore di lavoro un fattore rilevante nella scelta di un posto di lavoro, e il 25% addirittura afferma che è una priorità assoluta. E’ uno dei risultati dell’ultima edizione dell’Indagine annuale della Banca europea per gli investimenti (Bei) sul clima, condotta nell’agosto 2022 e pubblicata oggi. La guerra in Ucraina e le sue conseguenze, tra cui l’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione, hanno accresciuto in modo significativo le preoccupazioni delle persone riguardo al calo del potere d’acquisto. In Italia, tuttavia, i cambiamenti climatici restano una delle maggiori sfide che il paese deve affrontare (il 56% degli italiani colloca il degrado climatico o ambientale tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – L’81% dei ventenni italiani considera l’delle attività di un potenziale datore diun fattore rilevante nelladi un posto di, e il 25% addirittura afferma che è una priorità assoluta. E’ uno dei risultati dell’ultima edizione dell’Indagine annuale della Banca europea per gli investimenti (Bei) sul clima, condotta nell’agosto 2022 e pubblicata oggi. La guerra in Ucraina e le sue conseguenze, tra cui l’aumento dei prezzi dell’energia e l’inflazione, hanno accresciuto in modo significativo le preoccupazioni delle persone riguardo al calo del potere d’acquisto. In Italia, tuttavia, i cambiamenti climatici restano una delle maggiori sfide che il paese deve affrontare (il 56% degli italiani colloca il degradoo ambientale tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Impatto climatico pesa sulla scelta di un nuovo lavoro - TitoDarca : RT @AndreaRoventini: L'ultimo report dell'IPCC sul cambiamento climatico mostra che bisogna fermare l'aumento della temperatura a +1,5 C, p… - giudittasborgi : RT @AndreaRoventini: L'ultimo report dell'IPCC sul cambiamento climatico mostra che bisogna fermare l'aumento della temperatura a +1,5 C, p… - sempregilda : RT @AndreaRoventini: L'ultimo report dell'IPCC sul cambiamento climatico mostra che bisogna fermare l'aumento della temperatura a +1,5 C, p… - aniramiznat : RT @AndreaRoventini: L'ultimo report dell'IPCC sul cambiamento climatico mostra che bisogna fermare l'aumento della temperatura a +1,5 C, p… -