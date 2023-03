Impallomeni | «Inzaghi | situazione compromessa! Pensi alle 9 sconfitte»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 marzo 2023) Stefano, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter sconfitta dalla Juventus ed in particolare di SimoneDECISO – Queste le parole di: «nel post partita si appella all’episodio del fallo di mano di Rabiot in occasione del gol decisivo di Kostic invece di pensarein campionato. Ora sul campo l’Inter è quarta. Futuro? Laè già compromessa» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati