(Di martedì 21 marzo 2023) Il procuratore di Ciro, Marco Sommella, nell'ambito del suo intervento alla Palermo Football Conference, è tornato a prendere le parti del suo assistito, attualmente ancora fermo ai box per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Immobile, parole di fuoco dell'agente su Retegui in #Nazionale: Sommella, procuratore del bomber della #Lazio, pre… - LALAZIOMIA : Immobile, parole di fuoco dell'agente su Retegui in Nazionale - DiMarzio : #SerieA | #Lazio, le parole di #Sarri su #Immobile - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ??? #Lazio: le parole del medico sul recupero di #Immobile #fantacalcio #indisponibili #lazioroma #seriea https://t.… - Tutfantacalcio : ??? #Lazio: le parole del medico sul recupero di #Immobile #fantacalcio #indisponibili #lazioroma #seriea -

Il procuratore di Ciro, Marco Sommella, nell'ambito del suo intervento alla Palermo Football Conference, è tornato a prendere le parti del suo assistito, attualmente ancora fermo ai box per un problema muscolare, ...Prima di tutto i dati, perché i numeri schiacciano le. Se nelle 27 giornate di Serie A la percentuale di stranieri in campo ha sfiorato il 70 per ...e Zaccagni. Se dei 680 gol ...Di seguito ledell'agente die la Nazionale "L'unica cosa che ha sempre fatto sono i gol. Qui ci sono Perinetti e Capozucca, due ds che lo hanno lanciato. Il ragazzo è ...

Immobile, parole di fuoco dell'agente su Retegui in Nazionale Corriere dello Sport

Il procuratore di Ciro Immobile, Marco Sommella, nell'ambito del suo intervento alla Palermo Football Conference, è tornato a prendere le parti del suo assistito, attualmente ancora fermo ai box per ...Marcello Sommella, agente di Ciro Immobile ha parlato nel corso della Palermo Football Conference dove hanno partecipato noti agenti come Mirabelli e Capozucca. Queste le sue parole: “Mi ricordo ...