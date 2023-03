Ilaria, chi è la corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram (Di martedì 21 marzo 2023) Come ogni giorno che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 a partire dalle 14.45 è solo uno. Ed è quello con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori, che sono lì con un obiettivo: innamorarsi. E si vuole innamorare anche Luca Daffrè, il nuovo tronista della trasmissione, già volto noto. Che ha deciso di conoscere meglio Ilaria, la nuova corteggiatrice: sarà la volta buona? Lui aveva già partecipato a Uomini e Donne, come corteggiatore di Angela Nasti, che aveva poi scelto Alessio Campoli e lo abbiamo anche visto a Temptation Island, nel ruolo di ‘single’ e tentatore. Cosa sappiamo sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Come ogni giorno che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 a partire dalle 14.45 è solo uno. Ed è quello con, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori, che sono lì con un obiettivo: innamorarsi. E si vuole innamorare anche, il nuovo tronista della trasmissione, già volto noto. Che ha deciso di conoscere meglio, la nuova: sarà la volta buona? Lui aveva già partecipato a, come corteggiatore di Angela Nasti, che aveva poi scelto Alessio Campoli e lo abbiamo anche visto a Temptation Island, nel ruolo di ‘single’ e tentatore. Cosa sappiamo sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pacozzo1957 : Ilaria chi #UominieDonne - AR19671 : @alegra8253 @lucrezia_ilaria @donnadimezzo Intanto non ho dato del deficiente a nessuno. Che io non possa fare due… - CorriereCitta : Ilaria, chi è la corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram - mariocinalli : RT @Moonlightshad1: E così per sgarbi arriva l’ennesimo perdono. Come scrive Ilaria Proietti sul Fatto la colpa è di chi continua a portarl… - ilaria_patrizia : @Renegade1934 E vbb e ce chi da fiato alla bocca e gli escono scuregge -