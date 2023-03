Il trionfo di Nunzia De Girolamo | occhio a Vasco Rossi | cosa va in onda | Guarda

(Di martedì 21 marzo 2023) IldiDee del suo Ciao Maschio certificato anche da. Uno che di record (di vendite, non di ascolti, ma poco cambia) se ne intende eccome. Ricapitoliamo: sabato scorso l'ex ministra dell'Agricoltura nonché moglie del senatore del Pd Francesco Boccia è andata incon il suo talk di interviste esclusivamente maschili. Filo conduttore della serata, "Follie d'amore". E per l'occasione la Deha scelto uno slogan che è tutto un programma: "La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia". Agli appassionati di rock italiano e in particolar modo del Blasco nazionale sarà sceso un lacrimone e venuto, appunto, un brivido lungo la schiena. Ma anche chi non mastica troppo il pop avrà riconosciuto ...

Il Commissario Ricciardi è tornato in tv e Lino Guanciale è portato inda tutti. Nessuna sbavatura, nessuna critica per la fiction ambientata nella Napoli dell'...la tenera Rosa (Schiano) ..."Cosa è in grado di fareDe Girolamo": ildella conduttrice"Cosa è in grado di fareDe Girolamo": ildella conduttrice

Ciao Maschio, trionfo di Nunzia De Girolamo: occhio a Vasco Rossi Liberoquotidiano.it

Maria De Filippi batte Milly Carlucci nella sfida del sabato sera. Nella serata di ieri, sabato 18 marzo, su Canale5 la prima puntata del serale ...per l’Amministrazione Comunale gli Assessori Nunzia Alessandrino e Brunella Avalle. Nelle varie classi gli alunni/e, visto l’alto numero di partecipanti, sono stati divisi in due batterie per classe e ...