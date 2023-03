Il tifoso della Lazio con la maglia di “Hitlerson”, la presidente della comunità ebraica: “Possibile che facciano finta di nulla?” (Di martedì 21 marzo 2023) In tribuna un tifoso della Lazio con la maglia biancoceleste. Sulle sue spalle spicca il nome ‘Hitlerson‘, un calciatore che non esiste, accompagnato dal numero 88 – di chiara matrice nazista -, mentre la curva Nord intona gli ennesimi cori antisemiti. Il derby della Capitale di domenica porta con sé una lunga scia polemica, nata dal post della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, che ha pubblicato video e foto dell’accaduto: “Come sempre siamo gli unici a indignarci e a protestare – le parole di Dureghello -. Possibile che tutti continuino a far finta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) In tribuna uncon labiancoceleste. Sulle sue spalle spicca il nome ‘‘, un calciatore che non esiste, accompagnato dal numero 88 – di chiara matrice nazista -, mentre la curva Nord intona gli ennesimi cori antisemiti. Il derbyCapitale di domenica porta con sé una lunga scia polemica, nata dal postdi Roma, Ruth Dureghello, che ha pubblicato video e foto dell’accaduto: “Come sempre siamo gli unici a indignarci e a protestare – le parole di Dureghello -.che tutti continuino a fardi ...

