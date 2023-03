Il teatrino della politica: da un lato i buoni, dall’altro i cattivi. Ma la realtà dei fatti è un’altra (Di martedì 21 marzo 2023) Si parla da anni e giustamente di “teatrino della politica”. E non a caso! Pensiamo alla destra e al “teatrino” che riesce quotidianamente a mettere in scena. Da un lato ci sono i buoni, cioè loro stessi: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. dall’altro i cattivi che, fino al mese scorso, erano solo Giuseppe Conte e suoi i Cinquestelle. Da qualche settimana lo schieramento dei cattivi è stato allargato ad Elly Schlein e dunque al “suo” Pd. A fianco dei buoni ci sono i loro amici o presunti tali, gli attori-protagonisti dello spettacolo a favore dei quali si sollecita il pubblico a schierarsi: Giorgia ha scelto la Nato (e anela a ingaggiare la Chiesa, che però al momento è governata da un pacifista), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Si parla da anni e giustamente di “”. E non a caso! Pensiamo alla destra e al “” che riesce quotidianamente a mettere in scena. Da unci sono i, cioè loro stessi: Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.che, fino al mese scorso, erano solo Giuseppe Conte e suoi i Cinquestelle. Da qualche settimana lo schieramento deiè stato allargato ad Elly Schlein e dunque al “suo” Pd. A fianco deici sono i loro amici o presunti tali, gli attori-protagonisti dello spettacolo a favore dei quali si sollecita il pubblico a schierarsi: Giorgia ha scelto la Nato (e anela a ingaggiare la Chiesa, che però al momento è governata da un pacifista), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... piertripla : RT @Lulu_larossa: Ma se Sileri adesso sta cantando come non aveva mai fatto prima, perché invece di dimettersi o di dire la verità ha conti… - tittiricci70 : RT @emmebis: Comunque probabilmente Daniele ieri sera ha capito ciò che noi vedevamo ad ogni puntata… la distorsione della realtà L'hanno z… - emmebis : Comunque probabilmente Daniele ieri sera ha capito ciò che noi vedevamo ad ogni puntata… la distorsione della realt… - Mari63F : RT @Simopiccoletta: @DanieleDalMoro1 Daniele questo video di giovedì sera ( subito dopo il momento in cucina) semplicemente asfalta il tea… - Sabrina58807168 : @matteodiamante È uscita perché nessuno la sopporta!!! Non c'entra nulla il teatrino della mamma -