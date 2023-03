Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: il cast si arricchisce di tre nomi prestigiosi (Di martedì 21 marzo 2023) Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie entrano nel cast della seconda stagione dell’acclamata serie di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la serie vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, successo globale senza precedenti divenuta la serie Original di Prime Video di maggior successo in ogni territorio alla sua prima stagione, ha annunciato che gli acclamati attori Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie si sono uniti al cast della serie in ruoli ricorrenti per la seconda stagione attualmente in produzione nel Regno Unito. Il Signore ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 21 marzo 2023): Glidel: Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie entrano neldella seconda stagione dell’acclamata serie di Prime Video Il Signore: Glidel, la serie vista da oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, successo globale senza precedenti divenuta la serie Original di Prime Video di maggior successo in ogni territorio alla sua prima stagione, ha annunciato che gli acclamati attori Ciarán Hinds, Rory Kinnear e Tanya Moodie si sono uniti aldella serie in ruoli ricorrenti per la seconda stagione attualmente in produzione nel Regno Unito. Il Signore ...

