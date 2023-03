Il signor Bolfo, ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi (Di martedì 21 marzo 2023) Duferco nel 2022 ha fatturato 12 volte più di Fininvest e il 40% più di Exor (Elkann-Agnelli): chi è il fondatore «leggenda» del trading siderurgico, ex impiegato Finsider. La famiglia del nipote Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, al 49,96% del gruppo Leggi su corriere (Di martedì 21 marzo 2023)nel 2022 ha fatturato 12 volte più di Fininvest e il 40% più di Exor (Elkann-Agnelli): chi è il fondatore «leggenda» del trading siderurgico, exFinsider. La famiglia del nipote Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, al 49,96% del gruppo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrearinaldi25 : Il signor Bolfo, l’ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi - peterkama : Il signor Bolfo, ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi L’anno scorso ha fatturato… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Il signor Bolfo, ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi #economia… - newsfinanza : Il signor Bolfo, ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi - ItaliaStartUp_ : Il signor Bolfo, ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi - Corriere della Sera -

Il signor Bolfo, ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi Corriere della Sera Il signor Bolfo, ex impiegato pubblico che ora con Duferco ha un impero da 45 miliardi Di chi stiamo parlando Del gruppo Duferco di cui Bolfo possiede il 50,04% e che governa — da presidente del gruppo — insieme alla famiglia del nipote, il presidente di Federacciai — e di Duferco ... Di chi stiamo parlando Del gruppo Duferco di cui Bolfo possiede il 50,04% e che governa — da presidente del gruppo — insieme alla famiglia del nipote, il presidente di Federacciai — e di Duferco ...