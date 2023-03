Il segreto di Sarri è sempre la fase difensiva (Di martedì 21 marzo 2023) Il Derby della Capitale è una partita unica e che per questo diventa difficile da prendere a esempio di qualcosa di più grande. Quando le due romane si trovano immischiate in una lotta per lo stesso obiettivo e distanziate da pochi punti come avvenuto quest’anno, poi, le partite diventano dure e nervose. All’andata era stata la Lazio ad avere la meglio in una partita facilmente dimenticabile decisa da Felipe Anderson dopo un errore marchiano di Roger Ibañez. Domenica è andata in onda una partita molto simile: partita bloccata con poche emozioni, Lazio in controllo del pallone, ennesimo errore grave di Ibañez in un derby – stavolta espulso nel primo tempo – e vittoria di misura per la squadra di Sarri. Sono tre punti fondamentali per i biancocelesti, che allungano la distanza dai cugini di 5 punti e si accasano al secondo posto con 52 punti (in attesa di sapere cosa ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 21 marzo 2023) Il Derby della Capitale è una partita unica e che per questo diventa difficile da prendere a esempio di qualcosa di più grande. Quando le due romane si trovano immischiate in una lotta per lo stesso obiettivo e distanziate da pochi punti come avvenuto quest’anno, poi, le partite diventano dure e nervose. All’andata era stata la Lazio ad avere la meglio in una partita facilmente dimenticabile decisa da Felipe Anderson dopo un errore marchiano di Roger Ibañez. Domenica è andata in onda una partita molto simile: partita bloccata con poche emozioni, Lazio in controllo del pallone, ennesimo errore grave di Ibañez in un derby – stavolta espulso nel primo tempo – e vittoria di misura per la squadra di. Sono tre punti fondamentali per i biancocelesti, che allungano la distanza dai cugini di 5 punti e si accasano al secondo posto con 52 punti (in attesa di sapere cosa ...

