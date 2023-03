Il Psg su Osimhen Campos pronto a incontrare gli agenti nella pausa delle nazionali

(Di martedì 21 marzo 2023) Secondo le informazioni di Footmercato, il Psg è già attivo sul mercato conadglidi Victor. Scrivono in Francia che il nigeriano ha tutte le caratteristiche necessarie per compensare alla possibile partenza di Mbappé. Il ds Luisha programmato diglidel nigeriano durante la. La preoccupazione, secondo Footmercato, è che il Napoli sarà un osso duro in trattativa e vuole ottenere almeno 150 milioni da, cosa che complicherebbe la trattativa con il Psg che halimitazioni in virtù del fair play finanziario. In corsa suc’è anche il Chelsea, ma i ...

... grande parte ha fatto ovviamente l'attacco atomico trae Kvaratskhelia, ma anche la difesa ... C'è distanza tra richiesta e offerta per l'aumento dell'ingaggio, con United in pole e poie ...21 gol e Kvaratskhelia 12 gol KYLIAN MBAPPÉ e LEO MESSI : 32 gol (). Mbappé 19 gol e Messi 13 gol WISSAM BEN YEDDER e BREEL EMBOLO : 29 gol (Monaco). Ben Yedder 17 gol e Embolo 12 gol ...... 56 punti(Napoli, Italia) - 21 goal per 2 di coefficente: 42 punti Kane (Tottenham, Inghilterra) - 20 goal per 2 di coefficente: 40 punti Mbappé (, Francia) - 19 goal per 2 di coefficente:...

Da Messi a Osimhen, i piani di mercato del Psg dopo il flop in Champions La Gazzetta dello Sport

Nel frattempo Osimhen è rimasto a Napoli e ha effettuato il definitivo salto di qualità, sia in termini tecnici che di leadership. Gli inglesi, e altri club come il PSG, sarebbero certamente disposti ...Le PSG va-t-il recruter un buteur XXL cet été pour accompagner au mieux Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque Le club de la capitale semble en tout cas décidé à avancer ses pions et un dossier en ...