Il premier giapponese Kishida in viaggio verso Kyiv (Di martedì 21 marzo 2023) Il premier giapponese Fumio Kishida è in viaggio verso Kyiv. Kishida incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il premier giapponese è l’unico leader del gruppo del G7 a non essersi ancora recato in Ucraina dall’inizio del conflitto. Il premier giapponese Kishida in viaggio verso l’Ucraina Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è in viaggio per Leggi su periodicodaily (Di martedì 21 marzo 2023) IlFumioè inincontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ilè l’unico leader del gruppo del G7 a non essersi ancora recato in Ucraina dall’inizio del conflitto. Ilinl’Ucraina Il primo ministroFumioè inper

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Mentre Xi Jinping è a Mosca, oggi a Kyiv arriva il premier giapponese Kishida che incontrerà Zelensky per «trasmett… - Agenzia_Ansa : Il premier giapponese Kishida a sorpresa a Kiev da Zelensky. Viaggio con un jet militare e poi con un treno dalla… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | In viaggio verso Kiev il premier giapponese Kishida, unico leader G7 a non aver ancora visitato il Paese… - LuciaTa1 : RT @MarcoFattorini: Mentre Xi Jinping è a Mosca, oggi a Kyiv arriva il premier giapponese Kishida che incontrerà Zelensky per «trasmettere… - Billa42_ : Il premier giapponese Kishida in viaggio verso Kyiv -