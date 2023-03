Il premier giapponese a Kiev: evento storico dopo la II Guerra Mondiale, ecco perché (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente giapponese Fumio Kishida è volato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky in una visita a sorpresa. E' la prima visita di primo ministro giapponese in un paese in Guerra, dalla ... Leggi su globalist (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidenteFumio Kishida è volato in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky in una visita a sorpresa. E' la prima visita di primo ministroin un paese in, dalla ...

