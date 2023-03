Il prefetto di Napoli: “Ho incontrato ADL per la festa scudetto. Ecco cosa faremo, coinvolti anche i calciatori” (Di martedì 21 marzo 2023) Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha illustrato i piani del Comune per la celebrazione del terzo scudetto del Napoli. Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha espresso la sua idea per la festa dello scudetto del Napoli. In un’intervista a Sky Sport, ha dichiarato di aver già avuto incontri con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, e con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per pianificare una celebrazione diffusa in tutta la città. L’idea principale è di creare diverse piazze del tifo, in cui allestire maxischermi collegati alla piazza del Plebiscito, dove si svolgerà il cuore pulsante della celebrazione. Inoltre, si pensa di organizzare attrazioni artistiche in diverse piazze della città e di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) Ildi, Claudio Palomba, ha illustrato i piani del Comune per la celebrazione del terzodel. Ildi, Claudio Palomba, ha espresso la sua idea per ladellodel. In un’intervista a Sky Sport, ha dichiarato di aver già avuto incontri con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, e con il sindaco di, Gaetano Manfredi, per pianificare una celebrazione diffusa in tutta la città. L’idea principale è di creare diverse piazze del tifo, in cui allestire maxischermi collegati alla piazza del Plebiscito, dove si svolgerà il cuore pulsante della celebrazione. Inoltre, si pensa di organizzare attrazioni artistiche in diverse piazze della città e di ...

