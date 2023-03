Il piano cinese per incastrare Putin e Biden Fabbri rivela le manovre segrete di Xi

(Di martedì 21 marzo 2023) Vertice trae Xi Jinping: c'è l'interesse della Russia per ildi pace. Se ne è parlato ad Agorà, programma condotto dalla giornalista Monica Giandotti in onda su Rai 3. Ospite del programma il direttore della rivista geopolitica “Limes” Darioche ha parlato del rapporto tra Russia e Cina. “Le due nazioni hanno trovato un nemico comune negli Stati Uniti e questo ha consolidato il rapporto di convenienza”. L'analista continua parlando deldi pace: “È un catalogo di punti in contraddizione fra di loro”, ricordiamo che all'interno delci sono punti “ambigui” che vanno dalla difesa dell'integrità territoriale ucraina fino alle accuse non esplicite alla NATO di aver provocato la guerra con la Russia. Su questo tema Vladimir ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Le chat al Ministero sui vaccini: presi in giro, contratti capestro ??? La guerra preventiva Usa… - BelpietroTweet : L’altolà di Washington non è nell’interesse di ucraini ed europei. E a Mosca Xi Jinping parla di nuovo ordine mondi… - Agenzia_Ansa : PODCAST | Putin riceve il 'caro amico' Xi. Mosca ha 'interesse per il piano di pace cinese, combattiamo minacce com… - maxxxks : RT @valy_s: Dal vertice con #XiJinping emerge che #Putin starebbe “guardando con favore” il piano di Pace cinese Sia #Ucraina che #UK si ap… - tsandra4 : RT @BelpietroTweet: L’altolà di Washington non è nell’interesse di ucraini ed europei. E a Mosca Xi Jinping parla di nuovo ordine mondiale.… -

Putin riceve Xi:"C'è interesse per ildi pace" Seconda giornata a Mosca degli incontri Putin - Xi, allargati oggi alle delegazioni. 'Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina', ha ......presidenteche potrebbe sentire telefonicamente anche Volodymyr Zelensky per cercare di accreditarsi come un possibile mediatore. Per l'occasione la Cina infatti ha rispolverato il suo...Ilche prevede colloqui senza condizioni preliminari 'penso sia l'unica via percorribile'. 08:30 Bombe russe nella regione di Kharkiv questa mattina L'esercito russo ha bombardato ...

Putin riceve Xi: 'C'è interesse per il piano di pace cinese' - Europa Agenzia ANSA

Vertice tra Putin e Xi Jinping: c’è l’interesse della Russia per il piano di pace cinese. Se ne è parlato ad Agorà, programma condotto dalla giornalista Monica Giandotti in onda su Rai 3. Ospite del ..."Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina", ha detto il presidente russo. Gelo da Washington: "Se Pechino lancia un appello per un cessate il fuoco Kiev deve ...