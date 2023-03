Il Partito Democratico ionico accoglie con entusiasmo le nuove deleghe affidate dal sindaco Melucci all’avvocato Francesca Viggiano (Di martedì 21 marzo 2023) Urbanistica e società partecipate sono deleghe importanti e di grande valore. ? un riconoscimento per tutto il Partito e per Francesca Viggiano, sin dall’inizio in prima linea nella giunta Melucci: la stima del sindaco ? più che meritata. Il PUG e la rivisitazione in chiave holding delle società partecipate del Comune saranno una sfida importante: il Partito Democratico la coglie senza timori, certo di esserne all’altezza delle prossime tappe che ci aspettano a supporto dell’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di martedì 21 marzo 2023) Urbanistica e società partecipate sonoimportanti e di grande valore. ? un riconoscimento per tutto ile per, sin dall’inizio in prima linea nella giunta: la stima del? più che meritata. Il PUG e la rivisitazione in chiave holding delle società partecipate del Comune saranno una sfida importante: illa coglie senza timori, certo di esserne all’altezza delle prossime tappe che ci aspettano a supporto dell’amministrazione guidata da Rinaldo. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

