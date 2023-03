Il Paradiso delle Signore | trama 21 marzo 2023 | Gloria ed Ezio di nuovo vicini

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 21 marzo 2023) Colpo di scena in vista nel corso della puntata de Ildi martedì 21. La, infatti, rivela chesi ritroveranno diuniti per volere del destino e non riusciranno a tenere a freno i sentimenti che provano l'uno per l'altra. I due ex coniugi, in particolare, si sono avvicinati di recente ed hanno capito di amarsi ancora e di voler stare insieme. Purtroppo, però, proprio mentreera in procinto di lasciare Veronica per tornare tra le braccia di, la famiglia è stata destabilizzata dalla notizia della gravidanza di Gemma. La ragazza ha rivelato che il padre del bambino, Carlos, sta per sposare un'altra donna e, affinché non comprometta ...