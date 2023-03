Il Paradiso delle signore spoiler 22 marzo: Ezio prende una decisione definitiva (Di martedì 21 marzo 2023) Gli spoiler della puntata del 22 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Ezio si troverà nella posizione di dover prendere una decisione drastica e definitiva sulla sua vita personale. Flora e Maria si scontreranno duramente. La scelta della prima di passare alla concorrenza, infatti, verrà vista in malo modo da tutti. Intanto, Matilde starà L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 21 marzo 2023) Glidella puntata del 22delrivelano chesi troverà nella posizione di doverre unadrastica esulla sua vita personale. Flora e Maria si scontreranno duramente. La scelta della prima di passare alla concorrenza, infatti, verrà vista in malo modo da tutti. Intanto, Matilde starà L'articolo proviene da KontroKultura.

