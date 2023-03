Il nuovo scandalo venezuelano ruota (naturalmente) intorno al petrolio (Di martedì 21 marzo 2023) “Alla luce delle indagini avviate su gravi episodi di corruzione in Pdvsa, ho preso la decisione di presentare le mie dimissioni da ministro del petrolio, con l’intento di sostenere, accompagnare e appoggiare totalmente questo processo”. Con questo annuncio Tareck El Aissami, uno degli uomini più influenti del governo di Nicolás Maduro in Venezuela – e precedentemente durante il governo di Hugo Chávez – ha fatto scoppiare un nuovo scandalo all’interno del regime. El Aissami ha coperto l’incarico di ministro del petrolio dal 2020, ma prima ancora era stato ministro degli Interni e governatore dello stato Aragua. Nel 2017 è stato sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti, accusato di legami con i trafficanti di droga. È stato uno dei cinque narcotrafficanti più ricercati al mondo. Recentemente, ha supervisionato i ... Leggi su formiche (Di martedì 21 marzo 2023) “Alla luce delle indagini avviate su gravi episodi di corruzione in Pdvsa, ho preso la decisione di presentare le mie dimissioni da ministro del, con l’intento di sostenere, accompagnare e appoggiare totalmente questo processo”. Con questo annuncio Tareck El Aissami, uno degli uomini più influenti del governo di Nicolás Maduro in Venezuela – e precedentemente durante il governo di Hugo Chávez – ha fatto scoppiare unall’interno del regime. El Aissami ha coperto l’incarico di ministro deldal 2020, ma prima ancora era stato ministro degli Interni e governatore dello stato Aragua. Nel 2017 è stato sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti, accusato di legami con i trafficanti di droga. È stato uno dei cinque narcotrafficanti più ricercati al mondo. Recentemente, ha supervisionato i ...

