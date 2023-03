Il nuovo lavoro di Cingolani alla Nato: cosa farà l’ex ministro con un fondo da un miliardo (Di martedì 21 marzo 2023) Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione ecologica, ha trovato un nuovo lavoro: entra nel consiglio dei direttori del fondo innovazione della Nato. Lo rivela un comunicato della stessa organizzazione che ha indicato le prime tre nomine dei nove che formeranno il board del fondo. Klaus Hommels, fondatore e numero uno del fondo di investimenti svizzero Lakestar, è alla presidenza. Così come Fiona Murray, preside associata con delega all’innovazione e all’inclusione della scuola di management del Massachusetts institute of technology, e – appunto – Cingolani. Il fondo, che avrà sede nei Paesi Bassi, ha un valore di un miliardo di euro da investire per lo sviluppo delle società ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Roberto, exdella Transizione ecologica, ha trovato un: entra nel consiglio dei direttori delinnovazione della. Lo rivela un comunicato della stessa organizzazione che ha indicato le prime tre nomine dei nove che formeranno il board del. Klaus Hommels, fondatore e numero uno deldi investimenti svizzero Lakestar, èpresidenza. Così come Fiona Murray, preside associata con delega all’innovazione e all’inclusione della scuola di management del Massachusetts institute of technology, e – appunto –. Il, che avrà sede nei Paesi Bassi, ha un valore di undi euro da investire per lo sviluppo delle società ...

