Il Napoli vuole festeggiare lo Scudetto in anticipo in casa Juve

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kekko_molise87 : @DiegoDeLucaTwit Per una volta sono d'accordo con te, Napoli e Torino sono 2 città stupende . Per quanto riguarda… - _el_Chapo_14 : @Mucio80 Talmente prevedibili che siamo secondi in tutte le statistiche offensive dietro al Napoli in serie A. Dome… - ilmionapoli : Kvaratskhelia: il Napoli vuole blindare il georgiano, pronto il rinnovo - Fuerteapache94 : @Swaffle_7 @gabryhz Napoli, mafia coreana... Mancini deve solo scegliere se vuole la bara di Betulla o Mogana - mvcalcio : A fine stagione quasi certamente #Spalletti lascerà Napoli, #ADL infatti non rinnoverà il contratto. Curioso visto… -

Sul tavolo, dunque, ilsolo un'offerta di 150 milioni, altrimenti non si tratta neanche. L'idea di rinnovare il contratto c'è, ma di sicuro non alle cifre che potrebbero proporre a ...Ilblindare Luciano Spalletti dopo lo scudetto e una stagione da applausi. Quando questa stagione finirà, Luciano Spalletti avrà il suo contratto in scadenza, che però potrà essere rinnovato ..."Oggi trovare una perdita sulla rete idrica è come cercare un ago in un pagliaio, ciuna ... Agrigento eessere operativi a dicembre. Da lì sapremo se riusciremo ad avvicinarci alla ...

A Napoli il Comune vuole dare una casa ai genitori separati che non ... Fanpage.it

Il Comune di Napoli, allo stato, non ha la disponibilità di alloggi per genitori separati in difficoltà economica temporaneamente privi di abitazione". Per questi motivi, "occorre prevedere nel ...Non è questione che il Torino abbia perso 4 a 0, vista la forza del Napoli in questa stagione. E’ stato ricordato che da quando Cairo è il proprietario del Torino, 2 settembre 2005, gli insuccessi, ...