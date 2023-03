Il Napoli potrebbe vincere lo scudetto il 23 aprile allo Stadium contro la Juve (Gazzetta) (Di martedì 21 marzo 2023) A Napoli è iniziato il conto alla rovescia per la matematica certezza dello scudetto. La squadra di Spalletti ha vinto 30 partite sulle 36 da giocare complessivamente. Bastano altre 5 vittorie per portare a casa il titolo. La Gazzetta scrive che la certezza dello scudetto potrebbe arrivare alla 32esima giornata, contro la Salernitana. Ma i tifosi del Napoli sognano di anticipare di una settimana, per portare a casa il tricolore nella partita in casa della Juventus, a Torino. “Nessuno ha in Europa una percentuale di vittorie superiore all’83 per cento. Il motivo per cui ormai al Napoli basterebbero altri cinque successi in queste ultime undici partite per garantirsi il tricolore. Ma qui non è un problema di aritmetica, piuttosto di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Aè iniziato il conto alla rovescia per la matematica certezza dello. La squadra di Spalletti ha vinto 30 partite sulle 36 da giocare complessivamente. Bastano altre 5 vittorie per portare a casa il titolo. Lascrive che la certezza delloarrivare alla 32esima giornata,la Salernitana. Ma i tifosi delsognano di anticipare di una settimana, per portare a casa il tricolore nella partita in casa dellantus, a Torino. “Nessuno ha in Europa una percentuale di vittorie superiore all’83 per cento. Il motivo per cui ormai albasterebbero altri cinque successi in queste ultime undici partite per garantirsi il tricolore. Ma qui non è un problema di aritmetica, piuttosto di ...

