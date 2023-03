Il medico della Slovacchia spaventa i tifosi dell’Inter e del PSG: ‘Skriniar ha un danno al disco intervertebrale’ (Di martedì 21 marzo 2023) Con una sola frase, il medico della Slovacchia ha messo in apprensione sia i tifosi dell’Inter che quelli del PSG, nel valutare le condizioni... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Con una sola frase, ilha messo in apprensione sia iche quelli del PSG, nel valutare le condizioni...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Si spaccia per endocrinologa ma non è laureata, il centro medico Santagostino ammette: 'Usava il codice di un'omoni… - augustoillu : RT @OssRepressione: Si aggravano la sue condizioni di salute di #alfredocospito : 'Ha avuto una crisi cardiaca e stava morendo. Per lui dan… - The10thMan_75 : RT @ImolaOggi: Covid, Zangrillo: 'Il rapporto medico-paziente è saltato. È venuto meno il prendersi carico del paziente che dovrebbe restar… - 19Ilaria84 : RT @LBasemi: Covid, Zangrillo: 'Il rapporto medico-paziente è saltato. È venuto meno il prendersi carico del paziente che dovrebbe restare… - Emmennexx : RT @OssRepressione: Si aggravano la sue condizioni di salute di #alfredocospito : 'Ha avuto una crisi cardiaca e stava morendo. Per lui dan… -