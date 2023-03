Il lobbismo a colpi di disinformazione

Leggi su butac

(Di martedì 21 marzo 2023) Nell’ormai lontano 2015 ci trovammo a dover scrivere svariati articoli per fare chiarezza sulla carne rossa e le notizie che circolavano in merito. Facevamo chiarezza perché erano tante le testate giornalistiche che raccontavano le cose un tanto al chilo, lasciando i lettori nella più totalesui reali rischi legati al consumo di carne. In quell’occasione incrociammo la strada con un profilo social che ci chiese l’amicizia e con cui siamo rimasti in contatto fino a ora, il profilo era quello della dottoressa Susanna Bramante. La dottoressa Bramante lavora con l’associazione Carni Sostenibili, e all’epoca apprezzava il lavoro che portavamo avanti cercando di fare chiarezza su quanto veniva diffuso, in maniera sensazionalistica, contro il consumo di carni. Chiaramente l’associazione ha interesse a difendere il consumo della carne, e questo è assolutamente ...