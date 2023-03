Il grande rimpianto di Buffon: 'Ecco qual è stato l'errore più grande della mia carriera' (Di martedì 21 marzo 2023) "Sono spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali". Con questa motivazione agli inizi di giugno del 2019 Gigi Buffon annunciava di aver rifiutato il rinnovo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "Sono spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali". Con questa motivazione agli inizi di giugno del 2019 Gigiannunciava di aver rifiutato il rinnovo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caleidosc0pic0 : RT @salvatrash1: Alberto il più grande rimpianto di questa edizione un grande potenziale mai davvero sfruttato come concorrente, di lui rim… - crisicolmondo : cioè in realtà io volevo una di brandy con scritto girls love rock and roll, ma sono passata dopo due sett che l'av… - TinaPriore : RT @imalessiawyse: anche se è stato per mano di terzi, il mio più grande rimpianto di questo gf è e sarà non aver portato lui in finale?? #G… - Lorella_1958 : RT @imalessiawyse: anche se è stato per mano di terzi, il mio più grande rimpianto di questo gf è e sarà non aver portato lui in finale?? #G… - leijlo : @pazzamentejuve @MassimoDeVivo3 L'italiano è quello: 'L'esperienza più grande della mia vita è stata al Paris Saint… -