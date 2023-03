Il Friuli Venezia Giulia vuole usare le “fototrappole” per i migranti al confine (Di martedì 21 marzo 2023) Sono fotocamere che scattano quando rilevano un movimento, ma ci sono dubbi sulla loro efficacia per limitare gli arrivi Leggi su ilpost (Di martedì 21 marzo 2023) Sono fotocamere che scattano quando rilevano un movimento, ma ci sono dubbi sulla loro efficacia per limitare gli arrivi

