Il dossier che accusa il governo sul naufragio di Cutro: «Tanti salvataggi senza alert, perché stavolta no?» (Di martedì 21 marzo 2023) Un dossier accusa il governo Meloni sul naufragio di Cutro. Lo firma il pool di avvocati che assiste alcune decine di famiglie delle vittime. E punta il dito sui precedenti. In 18 casi negli ultimi quattro anni le barche intercettate da Frontex sono state condotte in porto da Guardia Costiera e Guardia di Finanza. senza richieste di soccorso. Con condizioni di meteo buone. E senza nessuna emergenza dichiarata. «Ora dai documenti rivelati da Repubblica, abbiamo la certezza che sin dall’inizio c’era la consapevolezza che su quel caicco intercettato da Frontex ci fossero dei migranti», dice l’avvocato Francesco Verri. «E ribadiamo che l’avviso di Frontex delle 23.03 di sabato 25 era inequivocabile. Una barca “con migranti” era diretta verso le coste della Calabria. Ora è ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) UnilMeloni suldi. Lo firma il pool di avvocati che assiste alcune decine di famiglie delle vittime. E punta il dito sui precedenti. In 18 casi negli ultimi quattro anni le barche intercettate da Frontex sono state condotte in porto da Guardia Costiera e Guardia di Finanza.richieste di soccorso. Con condizioni di meteo buone. Enessuna emergenza dichiarata. «Ora dai documenti rivelati da Repubblica, abbiamo la certezza che sin dall’inizio c’era la consapevolezza che su quel caicco intercettato da Frontex ci fossero dei migranti», dice l’avvocato Francesco Verri. «E ribadiamo che l’avviso di Frontex delle 23.03 di sabato 25 era inequivocabile. Una barca “con migranti” era diretta verso le coste della Calabria. Ora è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... INPS_it : ?? È in corso un nuovo tentativo di #phishing bancario che esorta la vittima al saldo di presunti contributi #INPS… - AlbertoBagnai : …come tali semi-sottratte #aaaaaingordiggia de #aaaaabolidiga; (2) di converso, si ignora l’esistenza di questa rob… - UnimpresaChieti : RT @INPS_it: ?? È in corso un nuovo tentativo di #phishing bancario che esorta la vittima al saldo di presunti contributi #INPS non pagati.… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: L'intervista del Fatto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, studioso del dossier geopolitico internazionale. “Norma… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L'intervista del Fatto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, studioso del dossier geopolitico internazionale. “Norma… -