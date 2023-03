Il dinosauro Sarri si è messo in tasca tutti i colleghi guru tranne Allegri (CorSport) (Di martedì 21 marzo 2023) Il Corriere dello Sport elogia l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Il dinosauro – così si è definito lo stesso Sarri – è riuscito a mettersi in tasca tutti i colleghi guru, scrive: ha battuto Mourinho, Inzaghi, Gasperini, persino Spalletti. L’unico che ancora non gli è riuscito di battere è Allegri. “L’anti-Napoli non c’è, si cerca l’anti-Sarri. Sotto a chi tocca. Il popolare Mau, seduto sul trono di Roma e sul secondo soglio della Serie A, se li è messi in tasca tutti i colleghi-guru. Due pappine a Mourinho tra andata e ritorno, diritto e rovescio. Tre pere a Inzaghi, due a Gasperini, quattro a Pioli, una a Spalletti. Li ha battuti tutti, chi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Il Corriere dello Sport elogia l’allenatore della Lazio, Maurizio. Il– così si è definito lo stesso– è riuscito a mettersi in, scrive: ha battuto Mourinho, Inzaghi, Gasperini, persino Spalletti. L’unico che ancora non gli è riuscito di battere è. “L’anti-Napoli non c’è, si cerca l’anti-. Sotto a chi tocca. Il popolare Mau, seduto sul trono di Roma e sul secondo soglio della Serie A, se li è messi in. Due pappine a Mourinho tra andata e ritorno, diritto e rovescio. Tre pere a Inzaghi, due a Gasperini, quattro a Pioli, una a Spalletti. Li ha battuti, chi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il dinosauro #Sarri si è messo in tasca tutti i colleghi guru tranne #Allegri (CorSport) “Due pappine a Mourinho t… - Dalla_SerieA : Sarri show: 'Napoli come la Juve, calendario folle, io dinosauro' - - Aquila6811 : RT @enrica_sslazio: Se fossi in Olanda, quando #Sarri ha detto 'sono l'unico dinosauro che ancora guarda queste cose', mi sarei alzata ad a… - LazioNews_24 : Lazio, Sarri si lamenta: «Sembra che sia l’unico dinosauro che vede questa cosa» - infoitsport : Sarri show: 'Napoli come la Juve, calendario folle, io dinosauro' -