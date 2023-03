Il cortometraggio tra fiaba e fantascienza che esalta la creatività dei giovani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 23ehlisa : @DarioNardella Bravi tutti, bella la scenografia, buona la luce, bene la colonna sonora e credibile la trama. Bene… - LizSanc89391143 : RT @Tinkerb11911547: Sogno una clip da finalissima degna di un cortometraggio da Oscar!Abbiamo milioni di scene iconiche tra loro,e fanno c… - La_Riny : RT @Tinkerb11911547: Sogno una clip da finalissima degna di un cortometraggio da Oscar!Abbiamo milioni di scene iconiche tra loro,e fanno c… - Robyebasta18 : RT @Tinkerb11911547: Sogno una clip da finalissima degna di un cortometraggio da Oscar!Abbiamo milioni di scene iconiche tra loro,e fanno c… - MariaTe33399873 : RT @Tinkerb11911547: Sogno una clip da finalissima degna di un cortometraggio da Oscar!Abbiamo milioni di scene iconiche tra loro,e fanno c… -

In palio la visione in anteprima esclusiva del"Inferno" di Federico Basso con la ...per la prima volta in contemporanea vari spazi di fruizione sul territorio nazionale dislocati...... Emanuele Pasquet e Irene Dionisio , ha decretato il vincitorei 5 documentari del concorso ... Eugenio Cesaro e Paolo Mitton , assegna il Premio Torèt - Miglior(1.500) a THE DELAY ...... Emanuele Pasquet e Irene Dionisio, ha decretato il vincitorei 5 documentari del concorso ... Eugenio Cesaro e Paolo Mitton, assegna il Premio Torèt - Miglior(1.500) a THE DELAY di ...

Cortometraggi: al via terza edizione per il Premio Corto Flegreo Agenzia ANSA

Al via la terza edizione di "Premio Corto Flegreo", concorso di cortometraggi da ambientare nei Campi Flegrei col patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropoli ...Apple ha realizzato il cortometraggio "The Hazmat Bunnies in Bad Luck Spot!", basato sul film d'animazione Luckj.